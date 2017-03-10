我要評比

老版張景森？一張圖看陳師孟精彩語錄。(取自國民新聞吧FB)

行政院政務委員張景森在臉書上PO文，卻常因發言不當，引發外界爭議。國民新聞吧粉絲頁自製圖檔表示，老版張景森？細數監察委員被提名人陳師孟過往精彩語錄，稱惟有師孟更勝師孟。

● 2002年 中華民國國旗不等同中華民國

當時國策顧問金美齡在高雄市助選時，說看到青天白日滿地紅國旗就倒胃口。洪秀柱在立院問總統府秘書長陳師孟難道這樣的國策顧問心中有中華民國？對此陳師孟回應「中華民國的國旗並不等同於國家」。

● 2008年 蔡英文假團結！

蔡英文當時當選民進黨主席，落敗候選人辜寬敏陣營執行長陳師孟表示，蔡陣營未積極響應當初他們所提議的「辜蔡派」，如今勝選才來高喊黨內團結，炮轟蔡英文假團結，他個人不可能去擔任蔡英文的副手。

● 2011年 民進黨無異於「黑幫」！

民進黨王定宇民調勝出卻未獲「立委」提名一事，讓陳師孟砲打黨中央，揚言不惜退黨，痛批民進黨威脅王定宇，做法無異於「黑幫」。

● 2012年 謝長廷跪了一半、奴才、丟臉、見笑

當時前行政院長謝長廷以調酒大賽名義訪中，遭陳師孟抨擊已經跪了一半，不是不卑不亢，反而是像奴才很丟臉、見笑。

● 2016年 郭瑤琪若有罪 不是我瞎了，就是法官的良心被狗吃掉。

前交通部長郭瑤被檢調以受賄賂罪判決8年定讞，2014年農曆年前入獄，2016年1月因罹癌保外就醫。陳師孟痛批，郭瑤琪若有罪，「不是我瞎了，就是法官的良心被狗吃掉」。

● 2017年 用監察權彈劾司法界敗類、馮世寬是不敢面對事實的懦夫、迫害綠營政務官得到應有懲罰

當初認為該廢除監察院，但現在陳師孟成提名監委人選表示司法至今仍然是保守反動勢力的最後防線，「監察權如得以順利行使，將是提供司法敗類退場的機制」。

空軍清泉崗基地毒品案風波讓陳師孟批國防部長馮世寬「盲目相信部屬，不敢面對事實的懦夫」。但馮世寬也回嘴「我想他（陳師孟）大概沒當過軍人」基地染毒是該受指責，但不能指責所有國軍弟兄。

陳師孟指出，台灣應該設立「除垢法」，將迫害陳水扁、郭瑤琪等綠營政務官的法官與檢察官趕出司法體系，「如果沒有得到應有的懲罰，真的死不瞑目」

(中時電子報)