殲20進入中共空軍服役 央視首度證實
中國大陸央視9日報導首度證實，試飛多年的中國大陸自製匿蹤戰機「殲20」已進入中共空軍服役。中國大陸成為全球第2個自主研發並裝備第五代戰鬥機的國家。
中國大陸觀察者網今天報導，中國中央電視台軍事農業頻道9日在彙整共軍過去一段時間裝備發展的報導中說，「空軍運20、轟6K、殲20等一批高新武器裝備進入人民空軍序列。」
這是中國大陸官方媒體首度證實殲20已進入中共空軍服役，但這則報導只有旁白提及殲20，這款新型戰機沒有出現在畫面上。
公開資料顯示，目前全球現役且符合定義的第五代戰機為美軍的F-22、F-35A與F-35B。殲20正式服役的消息若屬實，中國大陸將成為第2個自主研發並裝備第五代戰機的國家。
殲20是在2011年1月11日首次升空試飛，經過6年多改良，以邊發展、邊定型、邊服役的方式，先行進入中共空軍試訓部隊，展開編寫教學大綱等相關工作，為後續作戰部隊裝備殲20打下基礎。
這也是繼殲10戰機2003年起陸續交付中共空軍部隊後，共軍再次採用設計定型前少量生產交付部隊領先試用的做法。
殲20由成都飛機設計研究所設計、成都飛機工業集團生產，為單座、雙發動機、鴨式氣動布局的匿蹤戰機，採用匿蹤特種塗料等多種低可偵測性設計。首批量產機2016年12月交付中共空軍。1060310
(中央社)
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