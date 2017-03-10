中捷研議設警消隊，建立三鐵共構聯合救災

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台中捷運預計2018年底試運轉、2020年全線通車。（盧金足攝）

台中捷運公司董事長蔡岡廷爭取成立捷運警察隊及消防隊。（盧金足攝）

中捷公司與相關單位構思建立三方聯合救災機制，保障乘客安全。（盧金足攝）

為台中捷運營運未雨綢繆，針對可能面臨的天然、人為災害，台中捷運公司董事長蔡岡廷與相關單位召開災害防救討論會議，研議爭取成立捷運警察隊及消防隊，和台鐵、高鐵合作，在共構車站建立三方聯合救災機制，也要進行相關演練，維護公共運輸安全性。

台中捷運綠線今年將進行一系列的列車功能測試，預計2018年底試運轉、2020年全線通車，台中捷運災害防救討論會議由台中捷運公司董事長蔡岡廷主持，邀集市府警察局、消防局、環保局、衛生局、交通局捷運工程處、台灣鐵路管理局、台灣高鐵公司等單位出席。

台中捷運公司針對災害通報機制、防救災組織與應變管理機制進行簡報與初步溝通，希望藉由各專業領域單位提供防災意見，建立完整緊急應變作業程序，希望未來能帶給搭乘台中捷運的旅客安全、舒適、便捷的乘車環境。

蔡岡廷請市警局與消防局研議盡速成立捷運警察隊及消防隊，同時，針對捷運綠線與台鐵共構的松竹、大慶車站，以及捷運、台鐵、高鐵在烏日區三鐵共構的車站，構思建立三方聯合救災機制，並進行相關演練。

「透過防、救災組織的成立，確認未來的防、救災計畫與演練工作！」蔡岡廷表示，未來災害事件日漸複雜，並非過去傳統或單一的災害模式。

他強調，台中捷運公司將會透過情境模擬的方式，建立包括天然、人為災害的情境，進行人員防、救災的模擬、演訓練，讓工作人員遇到災害時能立即反應，熟練相關流程，預防災害發生。

(中時)