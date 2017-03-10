WBC》盡全力最團結的中華隊 可惜三連敗收場
經典賽中華隊從集訓至今大概三個多月，卻在預賽苦吞三連敗，下屆將從資格賽打起，不過球員盡全力的付出，互相鼓勵，也讓這屆中華隊氣氛不錯，球員也感嘆都盡全力了。
胡金龍昨役打下三分打點，自己得點圈有人就是積極出棒，兩人出局就是積極，不擔心打雙殺打或怎樣，差不多球來就設定好的位置，可惜壘上沒人時打不好自己想太多。
中華隊從集訓開始一路不被看好，雖然結果是三連敗，但對上荷蘭與韓國之戰，幾乎都力拚到最後一刻，胡金龍說，大家不看好才沒有壓力，這次大家都有放開去打，表現非常好，只是剩下小細節，還有關鍵的時候沒有發揮。
林哲瑄昨在外野守備上屢屢上演飛撲美技，他笑說：「用盡全力了，累死了。」這一次是最團結的中華隊，氣氛很不一樣，雖然中華隊壓力非常大，但這次慢慢會有人讓大家放輕鬆去打，全力以赴把自己表現最好，大家都想要贏球最好的結果，這就是棒球最難的地方，大家都盡力了。
連兩戰擔任陣中主戰捕手，林琨笙說，有時候輸了不見得是壞事，檢討自己，探討台灣棒球落後多少，好好的去反省，不管大大小小的問題，希望能在未來的國際賽蹲捕中贏球。
林琨笙也提到，這次有很多好隊友，不枉費集訓這麼久的時間，大家都很辛苦，不只是球員，包含教練團還有後勤人員，大家都盡自己最大本分做事情，可惜事與願違。
昨役在8局投出連3次三振的王鏡銘，相當不捨，他指出，12月中開始集訓，大家感情越來越好，分開會有點捨不得，接下來都要回到母隊，或許有些人會在場上遇到，但感覺真的不一樣。
(中時電子報)
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