有傷口不能吃醬油或咖啡？奇美醫：毫無科學根據

我要評比

身上有傷口不能吃醬油喝咖啡？醫生證實毫無科學根據。（奇美醫學中心提供）

很多人從小一定都聽過長輩叮嚀，如果身上有傷口或開刀縫合後，最好不要吃醬油或咖啡等深色液體，也不能吃芝麻、海苔等深色食物，否則黑色素容易堆積，形成明顯疤痕，這個民間說法流傳已久，奇美整形外科暨醫美中心主治醫師葉敬淳說，這種說法其實毫無科學根據。

「醫生，我聽說開刀後不可以喝咖啡，到底是不是真的？」葉敬淳說，確實常遇到病患類似提問，其實，傷口癒合過程順利與否，主要是看受傷情況、感染程度、縫合因素以及病人自身條件（營養、免疫力等）。因此，飲料食物「本身的顏色」完全不會影響傷口的癒合。

那麼，傷口處皮膚變黑，到底是什麼因素造成？他說，主要是因為皮膚細胞受損後，活化了酪氨酸酶，導致黑色素生成，讓皮膚看似變黑，但是隨著皮膚細胞逐步修復，黑色素會慢慢裂解直至消失，膚色也會隨時間自然淡化。

此外，傷口癒合期間，如果皮膚長期被紫外線照射，也會導致皮膚發黑。所以，傷口癒合期間，不必忌吃深色食物，而要做好抗感染和防曬工作，並避免攝入辛辣、刺激性食物。

(中時)