抵制韓 陸多家航企停飛赴韓航線

3月6日晚，薩德反飛彈系統部分裝備運抵南韓。（新華社資料照片）

韓國佈署薩德反飛彈系統，大陸多次表態堅決反對，在民間也掀起抵制韓國的風潮，大陸消費者赴韓國旅遊熱情銳減，同時，航空公司也加入了抗韓隊伍，寧波機場赴韓國多條航線近期將全部停飛，同時各航空公司也將根據市場情況對韓國航線進行相應調整。

證券日報報導，有投資者在上證E互動平台上向春秋航空求證：薩德事件將影響國人赴韓旅遊，公司目前有幾條韓國航線？如果赴韓旅遊人數斷崖式下降，對公司業績影響幾何？公司有沒有應對方案？

對此，春秋航空方面稱，目前公司國內各地赴韓航線不超過10條，班次每週大約90架次-100架次，薩德事件對於中韓航班的影響目前還不明朗，春秋航空將根據實際預定情況調整飛機運力及航線排班計畫。考慮到中韓游較易被中日遊及中泰遊等周邊目的地旅遊所替代，預計該事件對公司業績影響偏中性。

報導指出，本月3日，攜程、途牛、同程等網站已經下架了所有韓國遊的產品。途牛同時表示，強烈抗議韓國部署薩德系統及韓國樂天集團為薩德提供部署地。對於前期已預訂相關產品近日出遊團期的遊客可正常出行，如涉及韓國樂天相關行程將對客溝通進行調整；相關產品遠期出遊訂單途牛將對客溝通取消並全額退款或轉至其它目的地。

同日，國家旅遊局也在其官網發佈了韓國旅遊提示，提醒中國公民，清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地。

由於客流劇減，國內多家航空公司根據市場情況對韓國航線進行調整。據寧波機場工作人員透露，機場赴韓航班將於近期全部停飛：東方航空寧波至清州航線從3月15日開始停飛，寧波至濟州航線從3月11日起停飛；春秋航空寧波至濟州航線目前已取消3月16日至3月26日的航班；奧凱航空寧波至濟州航線於3月15日起停飛；易思達航空寧波至清州航線於3月15日起停飛。

(旺報)