吳德榮：北台降雨明顯 11日白天好轉
氣象專家吳德榮今天表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至明晨，北台灣降雨明顯，各地氣溫略回升，明天白天起雲雨逐漸離開，天氣漸好轉，各地氣溫回升。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天至明晨，華南雲雨區(中低層鋒面)影響，北台灣降雨明顯，中部、東部有局部雨，南部、東南部也有一些降雨機率，只是比較偏低。各地氣溫略回升，北台灣因降雨明顯，感覺較為濕涼。
週六(11日)白天起雲雨逐漸離開，天氣漸好轉，各地氣溫回升；北台灣轉為多雲、中南部多雲時晴、東半部仍有局部短暫雨。
吳德榮並指出，最新電腦模擬顯示，週日(12日)至下週一(13日)地面鋒面在台灣東北方海面形成，並向東遠離，影響不大。週日清晨至上午，北部雲量稍多、仍存有一些零星飄雨的機率；週日下午起至下週一，台灣附近水氣減少，西半部轉為多雲時晴，東半部仍有零星短暫雨的機率；氣溫繼續回升，白天溫暖舒適、早晚稍涼。
下週一晚起至週四(16日)東北季風南下，北台灣「乍暖還寒」天氣變化大，氣溫下降、迎風面有局部雨。下週五(17日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升。由於是春天週期較短的波動，模式模擬運算愈到後期，不確定性愈高，需持續觀察。1060310
(中央社)
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