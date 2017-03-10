波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
歐盟28國領袖今天以27票對1票支持波蘭前總理圖斯克，連任歐洲理事會主席，只有自家人波蘭投反對票。波蘭憤怒警告，遭德國主宰的歐盟霸凌，這樹立了危險的典範。
法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）連任歐洲理事會主席，任期2年半，只有波蘭現任總理席多（BeataSzydlo）不挺他。
席多的右翼疑歐派法律正義黨（PiS），長久以來對中間派的圖斯克懷有很深的敵意。席多宣布將阻擋峰會的最後公報作為報復手段。
明顯生氣的席多在記者會中表示：「我不接受峰會的結果，所以這場峰會將無效。」
她堅稱圖斯克的母國投反對票，所以他不應該獲選，她說：「這開創了非常危險的前例。」
波蘭外交部長瓦斯其克夫斯基（Witold Waszczykowski）在投票結束後說：「我們都知道現在歐盟遭德國操縱。」他還說：「歐盟中毒很深，可能會對其他許多國家造成傷害。」（譯者：中央社陳昱婷）1060310
(中央社)
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