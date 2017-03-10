裸照醜聞不只陸戰隊 美軍各軍種都有

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美國陸戰隊裸照醜聞案情升高，美國媒體報導，經調查發現，曝光裸照的惡劣行徑並非只有陸戰隊官兵，事實上美軍各軍種都有。

臉書（Facebook）不公開社團「陸戰隊大團結」（Marines United），日前被披露在被害人不知情的情況下，散布女性同袍裸照，震動陸戰隊高層，也驚動美國國會，全案正調查中。

陸戰隊指揮官奈勒（Robert Neller）已被點名，下週赴華府向美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee），簡報這樁醜聞始末。

不過依最新進展，陷入裸照醜聞的並非只有陸戰隊，可能美國各軍種都染黃。據美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）報導，裸照分享的惡劣行徑波及範圍，遠超過目前被揭穿的情況。

報導說，AnonIB是男性官兵在其中分享訊息交流的專屬網頁，估計至少有上百張來自各軍種女性官兵的照片被置放在這網頁上，甚至公布她們的姓名與駐地。

美軍陷裸照醜聞的案情升高，報導指出，美國國防部及各軍種發言人回應說，被指控的行徑違背美軍價值，期待類似的網頁能更多被揭露，大家共同面對並解決問題。1060310

(中央社)