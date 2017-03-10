開放白宮 但川普不准英國人參觀

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美國總統川普之前才親自現身迎接約100名參觀白宮的小學生，但他對英國人可沒這麼友善，英國駐美大使館表示，美國國務院暫時不准英國人參觀白宮。

白宮先前因為川普就職典禮一度暫停開放參觀，在3月7日宣布恢復開放參觀，但最近到美國旅遊的英國人可能短期內沒辦法進入白宮。

英國駐華府大使館表示，基於不知名的原因，美國國務院不讓大使館安排英國公民參觀白宮。

英國大使館在網站發布聲明表示，「白宮網站寫明，如果外國公民有興趣參觀白宮，可以聯繫大使館安排導覽。然而，美國國務院建議我方暫時不要這麼做。因此我們目前沒辦法接受申請。」

英國大使館建議失望的民眾可以改去參觀美國國會大廈或是國防部。1060310

(中央社)