老淚縱橫 老翁求助強制勒戒毒子
60歲陳姓男子的兒子涉嫌吸毒，致精神恍惚和情緒失常，陳男打電話向警方求助，老淚縱橫要求將兒子強制勒戒，員警趕緊勸慰，表示實在令人感到不捨，感嘆「誰來擦乾六旬老父的眼淚」。
高雄市警察局仁武分局今天表示，接獲陳男求助電話，立即調派員警前往處理，查出陳男的32歲兒子有公共危險、妨害公務等前科，在自宅因情緒不穩，需要警方到場協助。
員警抵達時，陳男面帶憂愁，憂心忡忡地向員警說明現況，並帶員警至兒子房內，查出陳男的兒子不僅精神恍惚且答非所問，房內更瀰漫著一股吸毒的刺鼻味，果然在房內查獲吸食器與少量安非他命。
警方表示，陳男的兒子坦承吸毒，陳男則老淚縱橫哭訴兒子吸毒導致情緒失常，猶如不定時炸彈，每天擔心受怕，只能求助警方，希望能趕緊將他兒子強制勒戒。
警詢後，全案依毒品危害防制條例移送高雄橋頭地檢署偵辦，警方除了勸慰陳男，並持續追查毒品來源。1060310
(中央社)
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