黑龍江煤礦意外 20人受困

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中國大陸人民網今天報導，9日下午2時35分左右，黑龍江省龍煤集團雙鴨山礦業公司東榮二礦井下電纜起火和罐籠墜落，罐籠內有約20人受困。

大陸國家安全生產監督管理總局網站指出，根據黑龍江煤礦安全監察局報告，當班井下共273人，除罐籠內人員外，其他人員正陸續安全升井。此外，火勢也已經被撲滅。

龍煤集團是黑龍江省屬最大的大陸國有企業，雙鴨山煤礦是其下屬4個煤礦之一。1060310

(中央社)