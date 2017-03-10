疑債務引紛爭 苗栗街頭傳槍響
苗栗市經國路與為公路口今天凌晨傳出多聲槍響，警方調查發現，雙方人馬因債務引起糾紛，導致23歲郭姓男子右手腕遭子彈貫穿送醫急救，目前無生命危險。
凌晨2時許，苗栗市有民眾開車行經頭屋大橋經國路與為公路口，突然聽到前方車輛猛按喇叭，隨後竟連續傳出5聲槍響，有用路人被嚇得不敢再開車前進，急忙報警。
苗栗警分局接獲通報，立即派員前往查看，在現場找到多枚彈殼，遭到槍擊車輛中，坐在右前座的郭男右手腕遭子彈貫穿，其他4名同行友人向警方供稱，開車經過苗栗市外環道就突然遭不明車輛「開槍」。
郭男被送往苗栗醫院急救後，轉送台中醫院救治，無生命危險；另外1輛車輛駕駛疑似聽到槍擊聲太過緊張，突然緊急剎車，導致29歲楊姓乘客頭皮遭擦傷破皮，目前已無大礙返家休養。
苗栗街頭傳槍響，警察局也不敢掉以輕心，局長金浩明一早就前往開槍地點視察，初步了解，雙方人馬疑似因為賭債引起糾紛，警方已掌握特定嫌疑人，全面追緝。1060310
(中央社)
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