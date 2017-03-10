經典賽中華隊3連敗 蔡阿嘎「乾林良」連發 球迷喊讚
中華隊昨晚延長賽不敵南韓，世界棒球經典賽苦吞3連敗，球迷看得「藍瘦香菇」。特地飛到首爾為中華隊加油的網路名人蔡阿嘎更是氣憤難平。
他在中韓戰後上傳影片，站在高尺巨蛋觀眾席，分享這次看球心得，一開始看來還相當「心平氣和」，說祝福以色列、荷蘭、韓國，接著就突然發飆，國罵「乾林良」連發，罵自己帶賽，罵南韓有大聯盟球員，我們只有「中華職棒大聯盟」；還罵「蚌邪」（棒協）無三小路用，害Lamigo不能來，旅外的也召不回來，徹底徹底宣洩輸球不滿。
球迷也紛紛留言表示支持，說「阿嘎紅不是沒道理~這應該就是今晚多數熱愛棒球台灣球迷ㄟ心聲!」，「阿嘎完全把我想說的話說完啦～」，「看完啊嘎心情好多了，把怒火一次喊出來」還有人說「第一次打從心底覺得髒話罵的真好聽」。
(中時電子報)
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