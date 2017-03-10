六代製茶青農夫婦接棒！「新北好茶」東京飄香
台灣的好山好水，締造了許多珍貴的寶物！香醇可口又回甘的茶就是許多外國觀光客來台必買的辦手禮！新北市青農蘇育裕及林奕慧夫妻，在農業局輔導下，7日帶著獨家研發的洋甘菊包種，參加亞洲最大的2017東京國際食品展（FOODEX JAPAN），讓新北好茶在日本飄香。
「東京國際食品展」（FOODEX JAPAN）為全球3大專業食品展之一， 第42屆於3月7日正式登場。新北市青農聯誼會會長蘇育裕及林奕慧夫妻倆，帶著自家研發的洋甘菊茶包、茶皂、原片茶葉等產品赴展，現場提供全球各地買家免費品嚐試喝，將「新北好茶」品牌推向國際。
6年級中段班的蘇育裕是新北坪林人，為茶農世家第6代，自幼便跟著家中學製茶。他很有自信的說，新北市最著名的文山包種茶，茶湯清澈、帶有花香，市場接受度很高，平常沒喝茶習慣的消費者也會喜歡。這種全世界獨有的製茶方式，在國際市場應具備高度競爭力，希望能將包種的好讓全世界都知道。
本次到東京參展，蘇育裕及林奕慧信心滿滿的帶著新研發的洋甘菊包種供現場試飲。林奕慧表示，出發前有特別研究日本的消費習慣，清香、花香的茶飲很受好評，此外花茶類商品受到女性消費者青睞，因此特別將自己研發的洋甘菊包種做為本次展售主打，也希望在眾多茶飲業者中展現出自家特色與市場區隔。
新北市農業局表示，茶與咖啡是世界上最受歡迎的嗜好性飲料，茶葉過去也是台灣外銷的重要產品，本次透過展場行銷方式，將新北好茶品牌推向國際，藉此增加知名度及本市農友通路。
(中時電子報)
關鍵字：新北好茶
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。