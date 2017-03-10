六代製茶青農夫婦接棒！「新北好茶」東京飄香

新北市青農蘇育裕及林奕慧夫妻參加亞洲最大的2017東京國際食品展（FOODEX JAPAN），讓新北好茶在日本飄香。（新北市農業局提供）

台灣的好山好水，締造了許多珍貴的寶物！香醇可口又回甘的茶就是許多外國觀光客來台必買的伴手禮！新北市青農蘇育裕及林奕慧夫妻，在農業局輔導下，7日帶著獨家研發的洋甘菊包種，參加亞洲最大的2017東京國際食品展（FOODEX JAPAN），讓新北好茶在日本飄香。

「東京國際食品展」（FOODEX JAPAN）為全球3大專業食品展之一， 第42屆於3月7日正式登場。新北市青農聯誼會會長蘇育裕及林奕慧夫妻倆，帶著自家研發的洋甘菊茶包、茶皂、原片茶葉等產品赴展，現場提供全球各地買家免費品嚐試喝，將「新北好茶」品牌推向國際。

6年級中段班的蘇育裕是新北坪林人，為茶農世家第6代，自幼便跟著家中學製茶。他很有自信的說，新北市最著名的文山包種茶，茶湯清澈、帶有花香，市場接受度很高，平常沒喝茶習慣的消費者也會喜歡。這種全世界獨有的製茶方式，在國際市場應具備高度競爭力，希望能將包種的好讓全世界都知道。

本次到東京參展，蘇育裕及林奕慧信心滿滿的帶著新研發的洋甘菊包種供現場試飲。林奕慧表示，出發前有特別研究日本的消費習慣，清香、花香的茶飲很受好評，此外花茶類商品受到女性消費者青睞，因此特別將自己研發的洋甘菊包種做為本次展售主打，也希望在眾多茶飲業者中展現出自家特色與市場區隔。

新北市農業局表示，茶與咖啡是世界上最受歡迎的嗜好性飲料，茶葉過去也是台灣外銷的重要產品，本次透過展場行銷方式，將新北好茶品牌推向國際，藉此增加知名度及本市農友通路。

(中時電子報)