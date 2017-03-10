見笑轉生氣？員警違規在先 刁難後方機車改裝喇叭

高雄林姓民眾向媒體投訴，指2月15日下午他行經林園北路準備上班，後方有人按喇叭、跨越雙黃線加速超車，他也回按喇叭，沒想到這位騎士是警察，疑似「見笑轉生氣」，表明警察身分，質疑林非法改裝喇叭，後來在他道歉後才沒開單。

警方表示，這名員警任職林園分局保防組，因聽到林男喇叭聲異常，才在分局前將他攔下，但因取締高音喇叭必須會同環保局測得分貝值才能舉發，當場才未開單、直接放行；不過，這名員警於調查中坦承，自身超車、攔車行為確實不當，願接受處分。

警方調查後指出，當時這名員警雖是下班時間、且非騎乘警用機車違規，但違規事證明確，林園分局除依道路交通管理處罰條例予以舉發之外，也另記申誡處分。

(中時)