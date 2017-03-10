NBA》考辛斯又闖禍 辱罵球迷遭罰156萬

考辛斯的壞脾氣一天不改，他永遠就成球隊「毒瘤」。(美聯社資料照)

就算從國王轉到鵜鶘，考辛斯的火爆個性仍然不改！NBA在10日宣布，考辛斯將因兩場比賽對球迷出言不遜，慘遭罰款5萬美元(約台幣156萬)，但以考辛斯過往輝煌的罰款與禁賽歷史來看，他恐怕一點也不在乎！

考辛斯分別在6日客場遭遇湖人，以及7日客場對上爵士時，跟當地球迷互噴垃圾話，才遭罰款命運，從事件當中可以看出他的壞脾氣，甚至不成熟的小孩子心態，畢竟在客場被球迷飆垃圾話，對NBA球員來說應是家常便飯。

只是考辛斯心情欠佳的原因很好懂，在他加盟鵜鶘與「一眉哥」安東尼戴維斯組成冰火雙塔後，考辛斯出賽只拿1勝6敗，最近5場比賽更吞24次犯規，其中包含2場比賽6犯離場，可見他有多麼不會節制自己犯規次數。

反正考辛斯早就被聯盟罰習慣了，從2010年進入NBA打球到現在，他的罰款金額早已突破百萬美元，到了本季，他的技術犯規次數也累積到18次之多，只要每吞2次技犯，就換禁賽1場，考辛斯真的快沒救了。

(中時電子報)