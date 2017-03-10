2樓違法超收16人 長照中心釀4死13傷悲劇

我要評比

桃園市私立愛心長期照顧中心釀4死13傷慘劇，根據社會局立案資料，中心可收容人數22人，但初步調查1樓合法收容21人，但2樓未立案部分竟也違法收容16名長者，違法超收。

社會局表示，2月21日聯合稽查時，依規定白天8老人要設1看護，但現場20名老人僅有2位本國籍看護，缺少1位，食物檢體也發現有行政疏失，當場要求在3月25日前限期改善。

社會局表示，該中心2014年6月12日變更負責人為鍾朝林，視為新立案，預計今年進行3年1次的評鑑，沒想到竟發生大火，目前社會局安置的4名弱勢長者都無生命危險，將針對違法超收部分從重裁罰續處。

(中時)