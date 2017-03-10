愛犬救了想輕生的她 于台煙人生最遺憾沒偷偷…

52歲的于台煙這輩子最大的遺憾，就是沒能生個孩子。(中時資料照片)

歌手出身、近來在得獎片《白蟻》中和影帝吳慷仁合演社會邊緣人母子的于台煙，52歲的她至今仍單身，坦言這輩子最遺憾就是沒能偷偷生個孩子，此願現在只能在戲中實現，過過當媽媽的癮，而在戲裡跟戲外都曾患有憂鬱症的她，嚴重時曾經想不開，最後竟是因為愛犬，才從鬼門關前走了回來。

在片中飾演患有憂鬱症的母親，事實上于台煙戲外也曾因為感情、事業而罹患憂鬱症，她接受《蘋果》專訪，透露生病時不想跟外界聯繫，也不斷自我打擊，覺得「自己不夠好」，她說曾在片場看過吳慷仁為進入角色而封閉自我，表示能理解那狀態，更說：「其實遇到憂鬱症要小心，不能過度關心，也不能放著不管」，2003年時她心理狀況不好，曾想跳樓一了百了，但想到愛犬沒人照顧，才又打消了念頭。

至於生孩子的願望，于台煙坦言年輕時很想結婚生子，但始終沒遇到對的人，直言沒生孩子是她的遺憾，嘆現在唯一不能做到的，就是這件事，但她已習慣自己生活，沒打算領養，而目前沒男友，但有「要好的男性友人」，笑說不想定下來，因為討厭「沉重的東西」，直呼愛很沉重，還說一個人很開心，認為自己更適合單身。

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(中時電子報)