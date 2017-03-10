《時來運轉》眉角-林博泰：棒球「突破僵局制」(Tiebreaker)
棒球「國際賽」在進入延長賽後的比賽規則與「職業賽」有一點不同，那就是有所謂的「突破僵局制」(Tiebreaker)，這個制度最早是壘球的一項規定，後來世界棒壘球聯盟(WBSC)也把它用到棒球國際賽事，主要是為了讓比賽在進入延長賽後可以早點分出勝負，最早適用的棒球國際賽事是2008年的北京奧運，現在正在進行的2017世界棒球經典賽也適用這個「突破僵局制」，利用這個機會跟大家說明一下。
本屆世界棒球經典賽規定：比賽進入延長賽後，第10局結束時如果還是平手，第11局即採取所謂的「突破僵局制」，一開始在無人出局的情況下，攻擊方可以自由依棒次指定第一位及第二位分佔二壘及一壘，第三位則負責打擊，有助於攻擊方快速得分，突破僵局，上下半局結束後，如果還是平手，進到第12局，一開始在無人出局的情況下，攻擊方第11局最後2位出局者分佔二壘及一壘，並由接續的棒次負責打擊，如果第12局結束還是平手，第13局以此類推，直到分出勝負為止。
「突破僵局制」採用以來，中華隊在「國際賽」總共遇有9次，其中有5次獲勝，本屆經典賽開幕戰「以色列對戰南韓」9局結束1比1平手，進入延長賽，還好第10局有分出勝負，否則進到第11局就會啟用「突破僵局制」，一般來說如果進入「突破僵局制」，由於雙方都是從一、二壘有人且無人出局的情況下開始，容易得分，比賽結果就容易呈現「大分」，經典賽後面的場次很可能會遇上「突破僵局制」，大家可以參考。
(中時電子報)
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