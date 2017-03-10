中華隊兵敗WBC 張廖萬堅辭棒協理事

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

兼任中華民國棒球協會理事的民主進步黨籍立法委員張廖萬堅今天宣布辭棒協理事，但會持續關心棒球相關事務。

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）以3敗收場行政院長林全稍早表示，行政院將全面檢討包括教育部體育署與棒協，體育署人事很快會有結果，全面盤整。1060310

(中央社)