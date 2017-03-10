美日東海聯合演習 或在制約中國

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據日本共同社10日引述美日政府相關人士透露，以美國海軍「卡爾·文森」號為核心的航母打擊群，從本周開始在東海海域與日本海上自衛隊進行聯合演習。

報導稱，日本自衛隊在東海與美軍航母實施訓練頗為罕見，或許意在制約多次發射彈道飛彈的北韓，並加強海洋活動的中國。

(旺報)