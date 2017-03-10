《保防法》挨批 林全：曝光條文不代表政院態度
法務部與調查局研擬推出的「國家保防工作法」（簡稱「保防法」）草案，卻遭府院打槍退件，高層人士透露，當初蔡英文總統要求全方面檢討國安相關保防機制，調查局卻拿馬政府時期的舊案搪塞，內容條文爭議太大，挨批人二復辟。
行政院長林全10日在立法院受訪說，因草案已被政委退回，所以他也沒有看到，不過就他的瞭解，條文在法務部內部討論的時候也有很多爭議，法務部雖提不同版本到政院，但都被政院退回，因此曝光的條文，不能代表行政院或法務部正式的態度。
(中時)
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