首起陸生共諜案! 政大陸生遭羈押
(11:25更新)調查局基於大陸滲透我方日甚，推出「保防工作法」，卻遭輿論批評之際，調查局抓到一名潛伏台灣的共諜！
就讀政治大學企管研究所的陸生周泓旭，涉嫌利用陸生身分來台當共諜，從事發展組織，向多個中央機關刺探公務機密，涉嫌違反國家安全法，台北地檢署昨指揮調查局國安站搜索周男住處，約談周男到案，檢方訊後以周男違反國安法涉嫌重大，另有共犯，有串證、逃亡之虞，今天早上向台北地院聲請羈押禁見獲准。
這是調查局繼逮捕鎮小江，第二位逮獲大陸籍身分的共諜，也是首位涉共諜案的陸生，本案如同「鎮小江共諜案2.0版」。
據了解，周男到案後否認涉案，但檢調不採信其說法。
據了解，周男疑為陸生，在台灣多年，他因最近向多個公務機關刺探機密，但幸我方人員機警，周尚未取得機密。
但檢調接獲檢舉，指稱周男在台發展組織，並吸收成員，欲刺探公務機密，檢調昨搜索周男住處，今約談周男到案，全案正在調查中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。