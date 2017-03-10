首起陸生共諜案! 政大陸生遭羈押

我要評比

首起陸生共諜周泓旭(摘自臉書)

(11:25更新)調查局基於大陸滲透我方日甚，推出「保防工作法」，卻遭輿論批評之際，調查局抓到一名潛伏台灣的共諜！

就讀政治大學企管研究所的陸生周泓旭，涉嫌利用陸生身分來台當共諜，從事發展組織，向多個中央機關刺探公務機密，涉嫌違反國家安全法，台北地檢署昨指揮調查局國安站搜索周男住處，約談周男到案，檢方訊後以周男違反國安法涉嫌重大，另有共犯，有串證、逃亡之虞，今天早上向台北地院聲請羈押禁見獲准。

這是調查局繼逮捕鎮小江，第二位逮獲大陸籍身分的共諜，也是首位涉共諜案的陸生，本案如同「鎮小江共諜案2.0版」。

據了解，周男到案後否認涉案，但檢調不採信其說法。

據了解，周男疑為陸生，在台灣多年，他因最近向多個公務機關刺探機密，但幸我方人員機警，周尚未取得機密。

但檢調接獲檢舉，指稱周男在台發展組織，並吸收成員，欲刺探公務機密，檢調昨搜索周男住處，今約談周男到案，全案正在調查中。

(中時)