塵封百年外交秘辛 陸徵祥文物將公開
中華民國首任外交總長陸徵祥過世近70年，最近中研院數位化其遺留塵封近百年的文件手稿，未來公開後將揭開民初政府外交戰始末。
陸徵祥在清末民初的外交史上扮演重要角色，在中華民國成立後出任首任外交總長，除奠定外交現代化的基礎，更為人所知的是他在1919年率團參加巴黎和會，因對山東問題交涉失敗，1920年辭去外交總長，最後在1927年進入比利時修道院修行。
他傳奇的一生就是民初外交史，在駐歐盟兼駐比利時代表處聯繫下，中研院台灣史研究所與比利時聖安德魯修道院2015年12月簽署「檔案數位典藏合作協議」，經過1年多的數位化工作，今年3月9日將49冊完成掃描的印刷精裝本正式交給修道院。
聖安德魯修道院院長佛勃（FOBE）在典禮上表示，非常感謝中研院及駐歐盟代表處的協助，因為若太多民眾在修道院直接翻閱，可能會傷了這些原始文件，而數位化以及提供印刷版，就可以讓文件在非常好的狀態下被保存。
駐歐盟副代表王萬里則表示，隨著愈來愈多歷史考證研究出爐，大家逐漸了解陸徵祥當初是如何努力維護國家利益，這是很好的啟發；他並透露最近中國大陸也派人至修道院談合作，顯然陸方也正視清末民初的外交史，也證明中華民國的存在，陸徵祥檔案對中華民國具有重大意義。
90年前陸徵祥在喪妻後決定進入宗教，並將所有資料留在修道院，包含近百年前巴黎和會的電文以及其它日記、往來書信、手稿，以及照片等逾2萬頁資料，都是珍貴史料，經過數位化作業，未來文書檔案公開，讓世人更加了解中華民國在民初的外交戰始末，以及對第一次世界大戰所作的貢獻。1060310
(中央社)
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