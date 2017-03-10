長安西路都更爭議 葉俊榮：本會期提修法

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台北市長安西路一處都市更新案，不同意戶房子遭建商拆除；內政部長葉俊榮今天表示，事前應做較完整協調，否則社會看到強拆是不恰當的，都市更新條例修法這會期將送進立法院。

台北市長安西路177巷內一處都更案，張姓不同意戶房子在3日被建商拆除。

葉俊榮上午在立法院受訪時表示，期待都更推動過程中能在程序正義、都更需求取得較好妥協，這個案子台北市政府正在處理。

他說，這類課題希望事先做好較完整協調再推動較好，否則社會看到的強拆「是不太適當的」。法治上怎麼強化，正在努力中，行政院版都市更新條例部分條文修政草案應這會期就會送進立法院。1060310

(中央社)