總統府司改國是會議第四分組 上午召開

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總統府司法改革國是會議第四分組第二次會議今天上午約9時30分在總統府召開，會議預計約3小時。

總統府司法改革國是會議為閉門會議，預定下午於總統府記者室說明第一次會議討論情況。

總統府司法改革國是會議第四分組第一次會議於2月24日在總統府召開，當時討論「人民參與司法：不起訴、審判之參審制與陪審制」議案。1060310

(中央社)