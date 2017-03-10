朴槿惠彈劾案將宣判 5爭議點整理

我要評比

南韓國會去年12月彈劾總統朴槿惠，13項彈劾事由從影響範圍廣泛的貪腐到濫權醜聞皆有。憲法法院今天將裁定她是否去職。

憲法法院對於是否維持或推翻朴槿惠的免職，可歸於5個爭論點。嚴重違反任何一點都足以確定彈劾成立，但全體法官必須2/3多數通過，也就是8名法官中必須有6人投票贊成。

以下是法院考量的5點議題：

●違法

根據國會，朴槿惠私交40年的閨蜜崔順實獲准非法獲取國家機密、積極干預國事、插手總統演說、為重要官職推薦人選及干涉政府政策。

朴槿惠律師團否認崔順實干預國政，表示她的角色僅限於為總統演講稿部分潤飾，以便一般民眾更容易聽懂。

●濫權

崔順實目前依濫權、脅迫及欺詐罪名受審。朴槿惠被控強迫數名與崔順實沒有合作的官員辭職或換職。

據說她也迫使南韓企業「捐款」近7000萬美元給崔順實的非營利基金會，崔順實被控利用這些錢牟取私利。

但朴槿惠律師團表示，政府任命案合法，而基金會是企業自願成立，以助南韓文化體育發展。

●違反新聞自由

根據指控內容，南韓「世界日報」報導崔順實前夫涉嫌干政後，遭青瓦台威脅對其查稅及採取法律行動，該報社長被迫辭職。

朴槿惠方面表示，相關作為只是要強調文件外洩的嚴重性，無意對新聞自由施壓。

●怠忽職守

2014年4月的「世越號」船難造成逾300人喪生，大部分為學生。朴槿惠當天失蹤數小時。

即使是當時的青瓦台秘書長也不知道，在這場南韓數十年來最慘重災難發生之際，總統身處何方。包括她當時正與人幽會，或是整形手術在內的諸多傳聞，也因此不脛而走。

朴槿惠的律師表示，她當時待在「官邸辦公室」接聽救難行動的電話報告並下達指示。律師強調，朴槿惠對沉船事件無法律責任。

●受賄及違反刑法

國會議員指出，應將企業對崔順實名下兩個具爭議基金會的「捐款」視為藉以換取朴槿惠政策護航的賄賂。

牽涉相關捐款的企業包括三星集團，其少主李在鎔已否認不法。

朴槿惠方面表示，朴槿惠基於公眾利益而推動設立兩個基金會，不應該將相關捐款視為賄賂。（譯者：中央社盧映孜、何宏儒）1060310

(中央社)