朴槿惠彈劾案將宣判 5爭議點整理
南韓國會去年12月彈劾總統朴槿惠，13項彈劾事由從影響範圍廣泛的貪腐到濫權醜聞皆有。憲法法院今天將裁定她是否去職。
憲法法院對於是否維持或推翻朴槿惠的免職，可歸於5個爭論點。嚴重違反任何一點都足以確定彈劾成立，但全體法官必須2/3多數通過，也就是8名法官中必須有6人投票贊成。
以下是法院考量的5點議題：
●違法
根據國會，朴槿惠私交40年的閨蜜崔順實獲准非法獲取國家機密、積極干預國事、插手總統演說、為重要官職推薦人選及干涉政府政策。
朴槿惠律師團否認崔順實干預國政，表示她的角色僅限於為總統演講稿部分潤飾，以便一般民眾更容易聽懂。
●濫權
崔順實目前依濫權、脅迫及欺詐罪名受審。朴槿惠被控強迫數名與崔順實沒有合作的官員辭職或換職。
據說她也迫使南韓企業「捐款」近7000萬美元給崔順實的非營利基金會，崔順實被控利用這些錢牟取私利。
但朴槿惠律師團表示，政府任命案合法，而基金會是企業自願成立，以助南韓文化體育發展。
●違反新聞自由
根據指控內容，南韓「世界日報」報導崔順實前夫涉嫌干政後，遭青瓦台威脅對其查稅及採取法律行動，該報社長被迫辭職。
朴槿惠方面表示，相關作為只是要強調文件外洩的嚴重性，無意對新聞自由施壓。
●怠忽職守
2014年4月的「世越號」船難造成逾300人喪生，大部分為學生。朴槿惠當天失蹤數小時。
即使是當時的青瓦台秘書長也不知道，在這場南韓數十年來最慘重災難發生之際，總統身處何方。包括她當時正與人幽會，或是整形手術在內的諸多傳聞，也因此不脛而走。
朴槿惠的律師表示，她當時待在「官邸辦公室」接聽救難行動的電話報告並下達指示。律師強調，朴槿惠對沉船事件無法律責任。
●受賄及違反刑法
國會議員指出，應將企業對崔順實名下兩個具爭議基金會的「捐款」視為藉以換取朴槿惠政策護航的賄賂。
牽涉相關捐款的企業包括三星集團，其少主李在鎔已否認不法。
朴槿惠方面表示，朴槿惠基於公眾利益而推動設立兩個基金會，不應該將相關捐款視為賄賂。（譯者：中央社盧映孜、何宏儒）1060310
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範