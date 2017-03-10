遭指藍把持職棒 吳志揚：是4球團決議

中華職業棒球大聯盟遭指遭藍營把持，但兼任中職會長的中國國民黨籍立法委員吳志揚今天表示，中職是4個球團在決議，包括如何組隊，難道國民黨中央黨部還下命令嗎？

中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）賽場上表現不理想，民主進步黨籍立委林俊憲透過社群網站臉書（facebook）表示，目前中華民國棒球協會與中職都由國民黨把持，「兩個組織為了利益互鬧不配合，最後的結果就是犧牲了我們台灣的國球。」

吳志揚受訪表示，怎麼把持？中職是4個球團在決議，包括如何組隊都是大家共同決議，難道國民黨中央黨部還下命令嗎？誰會為政治這種事，希望中華隊打不好？

至於時代力量立法院黨團總召集人徐永明希望訂「體育團體專法」，要求現任民意代表和官員不得任體育團體理監事；吳志揚說，各體育協會問題在於組織治理規範是否很清楚，而不是說由哪種人擔任。

他說，不管藍綠、中央或地方政府政治人物，都是各體育團體積極爭取任理事長或會長人選，主要是能幫忙爭取資源，這對體育發展沒壞處，重點是組織內部治理是否有標準程序。

媒體追問，棒協表現夠嗎？好嗎？吳志揚表示，後面的單位有什麼表現的問題？主要還是看球隊表現，而球是圓的，很多事很難講，像與荷蘭隊及韓國隊比賽，中華隊打得不錯，只是在最關鍵時戰術運用，可能有點失誤。1060310

(中央社)