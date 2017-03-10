求總質詢順利 藍綠暫不處理監委同意權

我要評比

總統府所提監委補提名名單，引發國民黨不滿，連日抨擊，甚至揚言不惜全力杯葛。立法院院會原計今將監委人事同意權，送交全院委員會審查，議程表決戰一觸即發，但朝野溝後，雙方同意無急迫性，雙方各退一步，暫不排入議程，以利總質詢順利進行。

院會宣讀報告事項時，國民黨團仍舉牌高喊「史上最爛名單」、「退回罷審」，以此表達態度。

(中時)