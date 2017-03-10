虎嘯鷹揚！八組數據比較中美軍力

中國大陸的軍事實力雖然仍輸給美國，但在量的部分已逐漸拉近距離。(圖/達志影像/shutterstock)

2017年的大陸兩會在本週如期召開，官方宣布，大陸今年的國防預算加人民幣688億，幅度約7％左右，總額達人民幣1.02兆（約合美元1515億）。該數據看起來頗為驚人，但事實上，仍與位列第一的美國有一段距離，從八組數據分析即可一窺堂奧。

據英國BBC訊息，中美之間軍力的比較，可從八個面向加以觀察，包括國防預算、總體兵力、大陸兵力分佈、美國兵力分佈、陸軍裝備、海軍艦艇、空軍飛機、核武器等。

首先，國防預算方面，中國大陸投入的軍費增幅約7％，總額換算美元為1515億；美國川普政府的軍費增幅為10%，總額達到美元6030億，幾乎是大陸的四倍之多，而且美軍數據還不包括海外軍事行動開的部分。

其次，總體兵力方面，大陸解放軍人員總數為233萬、美軍人員總數為133萬，解放軍規模看似為美軍的1.75倍，但軍種配置則不如美軍均衡。以陸軍比重來看，解放軍的佔比為70%，而美軍的佔比只有35%，況且解放軍的數字還沒有包括解放軍預備役和武警部隊在內。

再來是海陸裝備方面，海軍裝備方面，解放軍有714艘軍艦、美軍有415艘軍艦，但是大陸只有一艘航母遼寧號，美國則有10艘航母，以總類而言，美軍擁有相對優勢；陸軍裝備方面，中美的裝甲車數量相當，但是解放軍在重型火砲上多出美方數倍，而且2016年還成立火箭軍專司該系統。

最後是空軍與戰略武器面，以戰機數量來說，美軍總量是大陸的5倍，其中差距最大的直昇機更達7.5倍之多，而且美國有隱形戰機技術的優勢；以核彈數量來說，美軍總量是大陸的7倍， 大陸計有有150枚陸基彈道導彈和48枚海基彈道導彈。

(中時電子報)