破敗在完美之間！東冬‧侯溫用影像訴原民風景
人群熙嚷的台北街頭，高樓迭起、映照在廣告招牌下的聲光絢爛、路上每個人的背後都有一個個動人的故事；緊接著是彷彿春聯應景的「十二生肖」剪紙彩繪裡裡訴藏著千年傳統；巨型地球儀上展示五大洲的權力與高度，卻前方的水柱交織成另一種美！藝術家東冬‧侯溫用他的眼睛、相機記錄他所看到的原民世界！來捷運中山地下街看展吧！感受藝術家對生命的熱情與當代的省思！
破敗在完美之間─東冬‧侯溫影像展
台北當代藝術館將於3月9日至3月31日展出「破敗在完美之間─東冬‧侯溫影像展」。本展透過東冬‧侯溫「行為x錄像x裝置」的創作形式，在藝術家歷經文化的碰撞後，將原住民的當代族群、信仰、性別、歷史、生活，藉由創作匯聚成集體脈絡，梳理了社會的脈動。
獨特創作藝術語彙綻放生命之美
東冬‧侯溫的作品「破敗在完美之間」—充滿人性、移地的都會觀察，將現處的社會議題解構、尋找某些共同的價值。
作品豐富的藝術創作語彙，將部落的多重樣貌、自我獨特性以及部落族人情境經歷，與全人類普同性及當代社會環境牽連起來，帶領人群進入萬靈的世界，以全然的視覺藝術表現風格，透過「行為」來綻放生命之美的創作過程，注入更深邃的生命力。
館外公共空間推動影像藝術欣賞風氣
台北當代藝術館長期推動藝術進駐公共空間「無牆美術館」計畫，特將展場延伸至附近周邊社區，不論是每年中秋前後深獲好評的社區藝術節「街大歡囍」，到捷運中山線型公園、中山地下街至臺北車站的「藝術一條街」公共藝術計畫，皆為了深耕在地的美學教育與民眾參與。
而當代館戶外廣場電視牆，與延伸至中山地下街R9出口的【當代影像聚場】，試圖呈現當代新媒體藝術與影像美學的各種面向，為觀眾提供全年度【夜間不打烊】的視覺饗宴，提升影像藝術欣賞風氣。
「破敗在完美之間─東冬‧侯溫影像展」
時間：03/09（四）～03/31（五）
場地：捷運中山地下街R9電視長廊
(中時電子報)
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