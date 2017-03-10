經典賽慘敗球迷罵翻棒協 林全：政院已在檢討體育署人事
第四屆世界棒球經典賽中華隊遭到三連敗橫掃，無緣晉級，球迷將矛頭指向負責組訓的棒協，網民發起解散棒協，也有立委提案修法，要求卸任政治人物不能再進單項體育協會任職，讓體育歸體育。行政院長林全受訪表示，雖然棒協是民間組織，但政府仍有引導體育政策的責任，會將政府可發揮的效果與影響力，重新盤整。
這次中華隊首戰7比15慘敗以色列，是經典賽以來最大失分。第二戰依舊吞敗，5比6輸給荷蘭，棒協的500萬情蒐計畫馬上成焦點，網友看完罵聲不斷，諷刺「大學社團企劃書寫得都比這個好」、「上網查都比他們還好」。網友臉書成立「無限期支持棒協解散改組」粉絲頁，號召球迷走上街頭，改變台灣體壇風氣。
行政院長林全10日在立院受訪表示，雖然棒協是民間組織，但政府仍有引導體育政策的責任，會將政府可發揮的效果與影響力，重新盤整，行政院已在檢討目前體育署人事，希望很快有結果，並盡速推動，若有需要修法，就需要各界包括立法院幫忙，一起支持。
中華民國棒球協會理事長廖正井表示，非常歡迎與支持大家檢討為什麼無法組成最強隊伍？也歡迎內政部與會計師到棒協查帳，絕對禁得起考驗。至於網友在網路發起無限期解散棒協，廖正井說，怎麼可能，怎麼解散？「國際棒總多麼肯定我們」。
(中時)
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