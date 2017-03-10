紐約市更改出生證明性別 兩年暴增731人

我要評比

自從兩年前相關規定鬆綁後，官員今天指出，2015年以來，紐約申請更改出生證明性別的人爆炸性成長，超過730人，年齡從5至76歲都有。

法新社報導，相較規定變簡易前每年約20個人，2015年1月來，通過性別更改申請的人已高達731個，前後差異顯著。

紐約市衛生部門指出，其中55%的人從男性變成女性，45%的人則從女性變成男性。731人中，更有41人低於18歲，在父母同意下進行更改。

紐約市衛生局長巴塞特（Mary Bassett）說：「在這個國家的司法單位不斷通過政策不公平對待轉性別人士之際，紐約重申我們對平等的承諾尤其關鍵。」（譯者：中央社許湘欣）1060310

(中央社)