從外長到比利時神父 陸徵祥一生傳奇

中華民國首任外交總長陸徵祥引領國家進入國際社會，他當年娶大自己16歲的洋妻轟動一時，妻子過世後，他選擇進入比利時修道院修行，始終是外交圈傳奇故事。

距離布魯塞爾1個半小時車程的小鎮布魯日（Brugge），除了因有北方威尼斯之稱成為熱門觀光景點外，這裡還有一特別之處，就是中華民國首任外長的修行及長眠之處。

來到有悠久歷史的聖安德魯修道院（Abbey Saint-Andrew's），在二樓一隅寫有「中華聖母」字牌的房間，就是陸徵祥文物室，走進一看，油畫像、書籍、手稿文件都完善保存，其中最引人注意的是他與夫人培德（Berthe Bovy）的合照。

生於1871年的陸徵祥，先後擔任駐荷及駐俄公使，駐俄期間認識了比利時籍女子培德，不顧各界反對，娶其為妻，2人感情深厚，當妻子病逝後他即決定要進入修道院終其一生。

根據「陸徵祥傳」一書指出，陸徵祥表示與培德共擔外交生涯，共負人世折磨與光榮，因此當妻子過世後，決定離開塵世把自己鎖進隱院，他說「死亡把我們分離了，但修會生活又使我們團圓了」。

至於在修道院的生活，中央社找到一位曾在年輕時照顧過陸徵祥的神父，目前89歲的神父維克特（Victor）受訪時表示，對「陸神父」的印象還很深刻，1945年剛進入修道院時就負責照顧陸神父，並協助早上參加彌撒等，他說，「陸神父個子不高但很聰明」。

維克特表示，隨著陸神父年事漸高，健康情況每下愈況，後來只能在房間進食，他送餐時，陸神父總是很感謝別人為他所做的一切；在陸神父過世70年後，很高興修道院依舊存有回憶，以及有很多華人有興趣前來研究陸神父過去的生活及做過的事。

1949年過世的陸徵祥，在生前將所有文件、手稿及文物都遺留在修道院，包括近百年前參與巴黎和會時如何與各國交涉，努力爭取國際地位的相關文件，中研院近期越洋完成數位化，讓世人有機會進一步了解這位傳奇人物。1060310

(中央社)