薩德發酵 陸多家航空公司停飛赴韓航線

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隨著中國大陸以限制赴韓旅遊反制美韓在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），東方航空、春秋航空等中國大陸航空公司已停飛多條赴韓航線，恐進一步衝擊南韓觀光產業。

中國大陸證券日報今天報導，中國大陸國家旅遊局3日發布「赴韓國旅遊提示」，提醒民眾「慎重選擇」旅遊目的地後，攜程、途牛、同程等旅遊網站已將所有赴韓旅遊的產品下架。

由於客流劇減，中國大陸多家航空公司依市場情況調整赴韓航線。

以浙江寧波機場為例，東方航空寧波至清州航線從15日起停飛，寧波至濟州航線從11日起停飛；春秋航空寧波至濟州航線已取消16日至26日的航班。

春秋航空方面表示，公司從中國大陸各地赴韓航線不超過10條，每週班次約90至100架次。「薩德事件」對中韓航班影響目前還不明朗，春秋航空將根據實際預定情況調整飛機運能及航線排班計畫。

報導指出，中韓之間繁忙的空中交通帶動南韓旅遊發展。根據南韓官方數據，2016年赴韓觀光的陸客達806.77萬人次，占南韓入境遊客總量的46.8%，其中絕大多數是搭機往返。

目前有22家航空公司經營中韓航線，陸方航空公司主要包括中國國際航空、東方航空、南方航空等。今年2月，中國大陸飛往南韓總航班量為為4433班，大韓及韓亞航空各占19%，東航15%，南航14%，國航8%。

報導說，業界普遍認為，中韓圍繞薩德部署的紛爭若長期持續，北京可能進一步升級「反制」。如果減少中韓航線，從政策上控制陸客訪韓，南韓航空及觀光產業將受更大打擊。1060310

(中央社)