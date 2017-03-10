遭指要檢討 棒協：歡迎內政部查帳
中華隊兵敗第4屆世界棒球經典賽（WBC），中華民國棒球協會理事長廖正井今天表示，非常歡迎與支持大家檢討為什麼無法組成最強隊伍？也歡迎內政部與會計師到棒協查帳，絕對禁得起考驗。
行政院長林全稍早說，行政院將全面檢討包括教育部體育署與棒協，體育署人事很快會有結果，全面盤整。
廖正井在韓國接受中央通訊社記者電話訪問表示，他仍必須感謝並高度肯定中華隊總教練郭泰源與球員表現，也歡迎內政部與會計師到棒協查帳。
此外，民主進步黨籍立委林俊憲指目前棒協與中華職業棒球大聯盟都由中國國民黨把持、兼任棒協理事的民進黨籍立法委員張廖萬堅也宣布辭棒協理事。
曾任國民黨籍立委的廖正井表示，他參與棒協20幾年，當立委才幾屆，棒協理事中也有前高雄縣長余政憲及曾代表民進黨參選的趙士強，不分黨派。
至於網友在網路發起無限期解散棒協，廖正井說，怎麼可能，怎麼解散？「國際棒總多麼肯定我們」。1060310
(中央社)
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