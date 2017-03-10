安養中心大火4死 桃園市：涉超收

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桃園市私立愛心長期照護中心安養中心今天清晨傳出火災，4人命喪火窟，13人送醫，桃園市政府社會局表示，照護中心雖有立案，但卻違規擴大收容範圍，明顯超收。

桃園市私立愛心長期照護中心安養中心清晨火災，4人命火窟，另外13人陸續受到輕重傷，被緊急送往桃園國軍醫院及壢新醫院急救，其中死者年齡最長為89歲，傷者則從60多歲到90多歲，其中一名看護人員受到輕傷。

桃園市政府社會局表示，愛心長期照護中心安養中心為立案中心，但卻死傷部分區域設在中心「未立案範圍」，原先立案申請為22床，但初步釐清後安置人數達36人，明顯超收。

社會局說，安養中心在今年2月21日前往稽查時，中心配置護理人員2名、照服人員14名，但當時護理人員短缺1人，照服人員短缺4人，已限期在3月25日前改善。

未料安養中心在未改善時，卻在今晨慘遭祝融波及，造成重大死傷案件，至於意外發生主因，仍待消防局進一步鑑識。1060310

(中央社)