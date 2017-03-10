苗栗市農會選舉　賴長吉、吳世垣連任失利

苗栗市農會理事會，以5比4不遴聘尋求連任的總幹事吳世垣。（陳慶居翻攝）

苗栗市農會理事會，邱源錦以5比4當選理事長。（陳慶居翻攝）

苗栗市農會上午先後召開理、監事會，理事會已順利選出理事長邱源錦，尋求連任的賴長吉以1票之差落敗，隨後的總幹事遴聘，吳世垣雖單一遴聘，但理事會以5比4不遴聘，尋求連任失利。目前監事會仍在召開中。

此次苗栗市農會選舉結果，由市長邱炳坤、市民代表邱炳光與代表會主席賴桂煖等人的聯軍，從會員代表到理監事選舉都挑戰成功。

(中時)