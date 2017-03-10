港有線電視經營前景不明 股價跌近4成
香港媒體近幾年經營困難，繼免費電視亞洲電視有限公司倒閉後，收費電視有線寬頻（i-CABLE）經營前景也陷入不明朗，今天股價暴跌近4成。
有線寬頻為本地付費觀看的電視台之一，俗稱有線電視，是本地最早經營的一家收費電視台，為九龍倉集團擁有。
九龍倉集團9日公布業績時表示，不再為有線電視注入資金，原因是電視台已連續虧損至少8、9年。
在香港，有線電視經營需要政府發放執照，而這家電視台的執照將於5月期滿，如果在此之前找不到新金主，前景將十分不明朗。
另外，截至上午10時，有線電視的股價暴跌36.5%，每股報港幣0.59元。
九龍倉集團曾經洽談轉售有線電視，但最終不成功。1060310
(中央社)
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