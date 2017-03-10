中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

WBC》徵召不順仍拚到最後 中華隊返抵國門

中時電子報
／桃園機場報導
點閱879
我要評比
2/10
張志豪
經典賽國手張志豪（右2）為球迷簽名。（李弘斌攝）
接機
經典賽中華隊回台灣，許多球迷到桃園機場接機。(李弘斌攝)
廣告
報導贊助
直播》徵召不順仍拚到最後 中華隊返抵國門 球迷接機

經典賽A組預賽結束，中華隊10日上午搭機，於11時後陸續返抵桃園機場，現場也出現不少迎接中華隊回國的球迷。

中華隊在本屆經典賽3連敗作收，無緣複賽，但在旅外及本土球員都徵召不順利的情況下，與荷蘭、韓國都能拚到最後一刻，鬥志已經令人激賞。而包括隊長林智勝與胡金龍、陳鏞基等老將，也將是最後一次披上國家隊戰袍。

(中時電子報)

放開來打　林哲瑄：中華隊變得不一樣了
中華隊在本屆經典賽最後一戰與南韓打到10局才分出勝負，雖然敗仗收場，連3屆參加經典賽的林哲瑄（中）卻說「這次的中華隊跟以前不一樣，懂得放開來打了」。圖左為林智勝，右為高國輝。(中央社)
廣告
報導贊助
廣告
報導贊助
中時電子報體育專頁
三貝德數位文創網站
中信金融管理學院網站
關鍵字：中華隊經典賽
點閱879
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。