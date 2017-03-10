WBC》徵召不順仍拚到最後 中華隊返抵國門

經典賽國手張志豪（右2）為球迷簽名。（李弘斌攝）

經典賽中華隊回台灣，許多球迷到桃園機場接機。(李弘斌攝)

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直播》徵召不順仍拚到最後 中華隊返抵國門 球迷接機

經典賽A組預賽結束，中華隊10日上午搭機，於11時後陸續返抵桃園機場，現場也出現不少迎接中華隊回國的球迷。

中華隊在本屆經典賽3連敗作收，無緣複賽，但在旅外及本土球員都徵召不順利的情況下，與荷蘭、韓國都能拚到最後一刻，鬥志已經令人激賞。而包括隊長林智勝與胡金龍、陳鏞基等老將，也將是最後一次披上國家隊戰袍。

(中時電子報)

中華隊在本屆經典賽最後一戰與南韓打到10局才分出勝負，雖然敗仗收場，連3屆參加經典賽的林哲瑄（中）卻說「這次的中華隊跟以前不一樣，懂得放開來打了」。圖左為林智勝，右為高國輝。(中央社)

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