歐陽妮妮翻版 辣主播坐手推車還兼幹「這事」被譙爆

南韓美女主播尹瑞映坐賣場手推車挨譙，雖撤了照片，但沒道歉的意思。(取材自IG)

歐陽龍與傅娟的大女兒歐陽妮妮，是演藝圈知名星二代，然這兩年她鬧出不少風波，其中包含前年坐賣場推車玩鬧還PO照一事，當時遭到台灣民眾圍剿大罵「沒公德心」，如今南韓出現她的翻版，美女主播尹瑞映日前在IG貼照，照片中她坐在僅限兒童搭乘的手推車裡，更慘的是手推車當時的位置，讓南韓網友忍不住砲轟她根本是「不良示範」。

畢業於南韓名校「中央大學」體育教育學系、現為TBS電視台氣象主播的尹瑞映，27歲的她長相甜美、身材火辣，也很認真經營社群跟粉絲搏感情，人氣不俗，沒想到卻因一張IG照惹禍，6號她po出一張血拚照，整個人塞進賣場推車中，笑得好燦爛，更糟的是，她乘坐的推車正在手扶梯上，很明顯地一不小心就會發生安全問題。

照片曝光後，網友瞬間湧入留言，大罵她「白目」，要求她為不良示範道歉，而引發爭議，尹瑞映緊急撤下了照片，但昨天跟今天，她仍照舊上IG分享吃喝玩樂照，未有主動道歉的意思，再度挨轟沒有悔意，事件難以收尾。

(中時電子報)