NBA》林書豪感恩傷癒歸隊 狂虧姪子臉頰胖
林書豪10日發出最新的代禱事項，這次除了感謝上帝讓他能夠傷癒歸隊，且帶領籃網拿下2場勝利，更沒忘記狂虧自己姪子(大哥林書雅兒子)臉頰，比他嬰兒時期還胖，最後他也感傷堪薩斯州的受害者，以下是他的代禱全文：
「又到了更新代禱事項的時候！沒有特別原因但這次我想要試著用一整段的形式來寫哈哈！關於我的禱告事項，我很感恩能夠傷癒歸隊並且拿到了兩場勝利！！！曾經有過一些時間我覺得我這季無法再回到場上(我承認我是誇張了)。
但我真的很感恩我能夠重回到場上，而且比起身體的復原，我更感覺上帝藉著這個傷挑戰我，使我對祂掌控我籃球與職業生涯的信靠和順服進入更深的一個層次。另一些要感謝主的，是能夠花整個全明星周的休息時間陪伴我的侄子，他近乎奇蹟般地胖臉頰，竟然比我嬰兒時期還要胖，還有在舊金山進行了迫切需要的球隊練習與團隊融合。
我想請大家替籃網隊禱告，讓我們在剩下的球季裡各方面都能有更好的表現，不論是有突破性的球技表現、場上場下都能更親近、能看見隊友愛神、想要更認識上帝，我希望在這些面向我們球隊都能在球季結束前做得更好更有力！
也請為最近兩位在堪薩斯州因為仇恨犯罪而受害的Srinivas Kuchibhotla和Alok Madasani的家人禱告，這個事件對我來說就像發生在我自己家附近，因為我的爸媽也都是來自亞洲的移民，讓我們一起祈求上帝的愛與人際關係的復合充滿在美國。
謝謝你們(我的家人們)！」
(中時電子報)
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