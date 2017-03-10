行政院：保防法遭退回 人二復辟假議題

我要評比

行政院發言人徐國勇今天表示，保防法草案尚未經行政院院會討論，行政院長林全也沒看過這個草案，「人二復辟」是假議題。

他說，保防法草案在法務部調查局、法務部提到行政院政務委員審查時，被政委在第一時間以有可能引起人二復辟疑慮退回重擬。

徐國勇表示，人二制度是民主進步黨西元2000年到2008年執政時廢除，民進黨再次執政，絕不可能讓人二制度復辟。草案仍在法務部研擬階段，絕沒有人二復辟的事。

他說，昨天有媒體質疑行政院要恢復人二，依據的其實是「被退回」的草案，相關指控不實，令人遺憾。

「人二室」是「人事室第二辦公室」簡稱。威權時代「人二室」隸屬調查局人事查核系統，調查機關考核公務人員個人思想，影響人事正規升遷。1060310

(中央社)