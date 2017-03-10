韓法院裁定彈劾朴槿惠 警方戒備防衝突

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南韓憲法法院今天裁定國會對總統朴槿惠的彈劾案成立，支持和反對陣營人馬紛紛聚集在法院外。首爾全市警察待命戒備，擔心預料中的抗議活動演變成衝突。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，全市動員270個警察單位，共約2萬1000名警察。

路透社稍早報導，在野黨共同民主黨黨魁秋美愛（Choo Mi-ae）在政黨會議上表示：「彈劾案歷史性判決將出爐。」

韓聯社快訊及外電報導，南韓總統彈劾案宣判，朴槿惠被彈劾下台。

支持國會彈劾的國會成員權成東（Kwon Seon-dong，音譯）在法院告訴媒體：「即使她是總統，做錯了也應負起責任。」1060310

(中央社)