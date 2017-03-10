洪秀柱避爭議 取消美東大陸祭孔行程

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，原本考慮前往美東或到中國大陸出席祭孔大典，考量離選舉太近，避免會有動機論，指前往是為選舉鋪路、造勢等爭議，決定取消。

媒體報導，洪秀柱近期規劃訪問大陸以求國民黨主席選舉翻盤。

洪秀柱上午接受廣播專訪時表示，社會真的滿生病的。她本來有兩個行程，先前去美西，原本希望3月底、4月到美東，當地僑胞期盼她去；另一方面，大陸台商朋友在孔子家鄉曲阜辦祭孔大典，也希望她去。

她說，當初考慮這兩個行程，本來去宣慰僑胞、募款或參加祭孔大典都很單純，後來覺得茲事體大，離選舉也近了，一定會有動機論，說前往是為選舉鋪路、造勢，她認為何必引起爭議，決定取消，但還是有人作文章。

主持人問到，國民黨主席選舉，北京會比較喜歡洪秀柱嗎？洪秀柱說，「他（北京）喜歡誰跟不喜歡誰，不能決定誰能當選」，要看黨員喜歡誰領導，黨員意見為重，不是看哪一方面眼光。

此外，大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍日前表示，「台獨之路走到盡頭就是統一」。

洪秀柱說，講到兩岸關係，她常被挑戰質疑傾中急統，但其實中華民國憲法不就是一中憲法？幾十年來在爭「中國」正統性，結果送給人家，避談中國。

她說，兩岸分隔60幾年，分久必和，也不是3天、兩天的事，社會不願理性探討這個問題，講到統就怕的不得了，這種心態下，台灣要怎樣維持現狀？要維持怎樣的現狀？能維持多久？是總統蔡英文的維持現狀嗎？1060310

(中央社)