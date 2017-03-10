洪秀柱避爭議 取消美東大陸祭孔行程
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，原本考慮前往美東或到中國大陸出席祭孔大典，考量離選舉太近，避免會有動機論，指前往是為選舉鋪路、造勢等爭議，決定取消。
媒體報導，洪秀柱近期規劃訪問大陸以求國民黨主席選舉翻盤。
洪秀柱上午接受廣播專訪時表示，社會真的滿生病的。她本來有兩個行程，先前去美西，原本希望3月底、4月到美東，當地僑胞期盼她去；另一方面，大陸台商朋友在孔子家鄉曲阜辦祭孔大典，也希望她去。
她說，當初考慮這兩個行程，本來去宣慰僑胞、募款或參加祭孔大典都很單純，後來覺得茲事體大，離選舉也近了，一定會有動機論，說前往是為選舉鋪路、造勢，她認為何必引起爭議，決定取消，但還是有人作文章。
主持人問到，國民黨主席選舉，北京會比較喜歡洪秀柱嗎？洪秀柱說，「他（北京）喜歡誰跟不喜歡誰，不能決定誰能當選」，要看黨員喜歡誰領導，黨員意見為重，不是看哪一方面眼光。
此外，大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍日前表示，「台獨之路走到盡頭就是統一」。
洪秀柱說，講到兩岸關係，她常被挑戰質疑傾中急統，但其實中華民國憲法不就是一中憲法？幾十年來在爭「中國」正統性，結果送給人家，避談中國。
她說，兩岸分隔60幾年，分久必和，也不是3天、兩天的事，社會不願理性探討這個問題，講到統就怕的不得了，這種心態下，台灣要怎樣維持現狀？要維持怎樣的現狀？能維持多久？是總統蔡英文的維持現狀嗎？1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。