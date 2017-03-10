人行：今年人民幣匯率會趨穩定

今日中國人民銀行舉行記者會，面對今年匯率政策，人行行長周小川表示，去年下半年匯率波動大的因素主要是中國對外投資收購、外部花銷較猛以及美國總統大選的黑天鵝效應，導致美元指數上升猛，造成匯率波動大。周小川指出，今年中國經濟會穩定，供給側結構性改革持續穩定推行等狀況，人民幣匯率會趨向穩定。但他也稱，外匯市場是敏感市場，誰也不能非常準確預期今年還會有什麼不確定因素，因此正常匯率波動也是正常，無須緊張。

(工商)