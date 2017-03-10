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WBC》包爺3分炮4打點 多明尼加痛宰加拿大

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多明尼加
多明尼加擊敗加拿大拿下首勝。(美聯社)
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經典賽C組首戰由衛冕軍多明尼加碰上加拿大揭開序幕，多明尼加的大聯盟明星打線，首戰就展現強大火力，卡斯提歐2局下先轟兩分炮，藍鳥「包爺」包提斯塔6局下再添一發3分炮，終場多明尼加9比2痛宰加拿大笑納首勝。

加拿大此役推出前紅襪隊丹普斯特(Ryan Dempster)掛帥先發，不過僅投兩局就挨7安、失掉4分，全都是在2局下。

該局多明尼加首打者N.克魯茲(Nelson Cruz)就敲出深遠二壘打，一出局後波蘭柯(Gregory Polanco)安打送回N.克魯茲，卡斯提歐再轟出右外野兩分炮，多明尼加攻勢還沒結束，瑞耶斯、坎諾接連安打後，包提斯塔補上安打送回第4分，取得4比0領先。

N.克魯茲
N.克魯茲2局下的二壘打開啟多明尼加4分大局。(美聯社)
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多明尼加6局大局再起，瑞耶斯安打後快腿盜向二壘，馬恰多(Manny Machado)也擊出游擊方向安打，加拿大換投後投手暴投莫列肯(Dustin Molleken)又發生暴投，瑞耶斯、馬恰多兩人攻佔二、三壘，手感火燙的「包爺」再添3分炮，一口氣將比數拉開到8比2，7局下多明尼加錦上添花再添1分，終場9比2拿下首勝。

(中時電子報)

包提斯塔
包提斯塔6局下3分炮率多明尼加擊敗加拿大。(美聯社)

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關鍵字：經典賽包爺多明尼加
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