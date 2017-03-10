醫生說可以回家了 劉德華興奮到差點跳起來
劉德華（華仔）農曆年前在泰國拍廣告墜馬造成盤骨撕裂傷，當時搭醫療專機返港治療，老婆朱麗倩貼身照料，他待在香港養和醫院接受治療，經過近3個月休養，10日向粉絲宣告好消息「我回家了」。
他昨天做了一天的體檢，傍晚檢查結果出來，他當時在病房裡，安靜的坐在輪椅上，平靜的聽醫生解釋，接著醫生說著道著，我什麼都沒聽見一直到，直到醫生說：「你可以回家了！」他興奮形容：「我差點跳起來抱抱醫生，可惜我當時能力做不到。」
他向外界報告身體狀況：「親愛的家人，我盆骨骨折癒合情況理想，脊椎骨裂、坐骨神經系統、肌肉與跟腱拉傷等亦已慢慢修復，一切都開始晴天！ 勿念…就在這個家裡，希望家人和我一起感謝所有媒體朋友，在這一段時間讓我有足夠的空間休養，媒體對我的支持，我是看到、感到的、家裡的留言，每天我都看一遍，每一個祝福、每一聲叮囑都是我的靈丹妙藥，相信我！！我很快就可以自己站起來！華仔。」
公司聲明：
本公司藝人
劉德華先生 於 2017 年1月 17日
在 泰國工作受傷
1月18日 回到香港 入住 養和醫院治療
目前
劉德華先生的傷勢 恢復的相當順利
盆骨骨折 癒合情況理想
脊椎骨裂 坐骨神經系統 肌肉及跟腱拉傷 慢慢修復當中
依照醫師的指示 劉德華先生 隨時可以安排出院 再繼續進行 下一階段的復健及治療
這段期間 承蒙 各界人士
媒體 歌影迷 親朋好友等
關懷備至 銘記在心
也謝謝 主治醫師及所有醫療團隊的專業治療及熱心的付出
讓我們一同繼續祝福
劉德華先生
安心休養 及 早日康復！
亨泰寰宇有限公司
2017年3月10日
(中時)
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